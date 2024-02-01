从「师奶杀手」变画家！朴新阳时隔7年再上综艺！网友们洗版喊话：大叔，求你出来演戏吧

说起韩剧圈的魅力「大叔」，孔刘、李栋旭等人在他面前都是弟弟。

凭藉现象级电视剧《巴黎恋人》俘获了无数女性的芳心，爆红亚洲的男演员朴新阳传出了近况，2019年之后就再也没演过戏的他最近10年一直沉浸在绘画中，目前已经是一位创作了130多幅作品的画家了。 2021年，朴新阳还被安东大学美术学系录取为硕士研究生，还在最近举办了名为《朴信阳：第四道墙》的个人画展，水准并不普通。



<제4의 벽>

박신양 기획 초대전

2023.12.19-2024.4.30

엠엠아트센터



화가로 보다는 배우로 더 잘 알려진 박신양 작가의 초대전에 다녀왔다.



전시회 자체가 한 편의 연극처럼 작가가 직접 출연하며 전시 마감과 동시에 제4의 벽이 완성된다는 색다른 시도가 독특했다. pic.twitter.com/GLnoYGrQX4 — 왜파래 (@SCKlCYwdJMwseHM) January 18, 2024

据韩媒《Expo Sports News》独家报导称，朴新阳将出演tvN的综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，并将分享他作为画家的生活和最近的近况等各种故事，这也是他自2017年参演SBS《在我的房间里》以来再次亮相综艺节目，令观众们十分期待。

得知朴新阳要做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》的消息后，网友们忍不住评论：「求你再拍一部刑侦剧吧」、「什么时候再拍剧啊」、「大叔，求你演戏吧」、「电视剧，疯了，你什么时候再演啊」、「大叔，再演一部类似《钱的战争》的作品吧」、「大叔，还不回归吗？」等。

除了《巴黎恋人》之外，朴新阳主演的《钱的战争》、《风之画师》、《Sign》、《邻家律师赵德浩》等都堪称韩剧经典。

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