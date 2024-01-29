《Running Man》池锡辰回归！智孝暖心送礼，DIY蔘鸡汤替鸡脱外套下坏众人

《Running Man》昨（28）日播出的最新一集，「弱不禁风的锡三哥」池锡辰总算回归，为迎接健康归来的她，宋智孝可是十足用心，虽然过程让其他成员一度「感到害怕」。

池锡辰登场说明自己大概花了两三周时间治疗，剩下时间就是休息等待复原，也开心秀给大家看她的GUCCI手炼，是智孝上上周（第二届冬季庆典特辑，曹世镐、SJ圭贤、严允智作客一集）拿到的礼物，智孝谦虚的表示礼物的主人本来就是池锡辰（制作组在提锡花旅特辑准备给池锡辰的任务成功礼物，不过当时他没能拿到）。池锡辰还透露新年又收到智孝送的秋刀鱼礼盒（智孝每年都会送成员们），「虽然我不吃」XD。



除了送礼给池锡辰，智孝还特别向制作组表达想亲手做蔘鸡汤给池锡辰的想法，为了因应平时「大手笔」的她，制作单位把材料都准备满满，就连土鸡也是特大号！果不其然，智孝放置韩药毫不熟软，在鸡体内也放满满的韩药和糯米，智孝本来还想一次煮六只鸡，被劝说才煮三只。



搞笑的是，池锡辰看到鸡特大只忍不住担心太肥，喊著鸡脖子很油的话全都被智孝听进去，求好心切的智孝一不做二不休把鸡全部扒皮，鸡直接《进击的巨人》化，画面吓坏哥哥们，刘在锡：「它怎么把外套脱掉了！」「啊――好可怕！」刘在锡还替鸡担心：「它不会冷吗？」智孝回答：「它要进入温暖的水中了。」



虽然煮蔘鸡汤的过程不时被怀疑，但成果意外的好！成员们都吃得津津有味，主角池锡辰很满意！而橘子泡菜虽然做得很咸，但和完全没调味且不油腻的蔘鸡汤搭配还可以呢！

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