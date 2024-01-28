亞洲solo男歌手新紀錄！BTS柾國專輯《Golden》連續11週登美國Billboard榜，入伍後仍發揮超強影響力

雖然柾國（Jung Kook）入伍超過一個月了，但還是每隔幾天就有他的新聞消息～，影響力持續發散中！

BTS 防彈少年團的成員柾國在去年 11 月發行的專輯《GOLDEN》一直都很受歡迎。

在美國娛樂雜誌告示牌（Billboard）公佈的最新排行榜中（截至1月27日），柾國的《GOLDEN》在「Billboard 200」專輯榜上排名第 44 位。



《GOLDEN》首次進入「Billboard 200」時排名在第 2 位（截至11月18日），此後就一直出現在排行榜上。 這張專輯創下了連續 11 週上榜的紀錄，包括最新的排行榜。



特別是，柾國實現了連續 11 週進入「Billboard 200」前 50 名 “最長” 和 “最多” 的亞洲 solo 歌手這項壯舉，並且是所有 KPOP 中上榜時間最長的 solo 歌手。



這張專輯有收錄早先發行的兩首熱門單曲〈3D〉和〈Seven〉以及主打歌〈Standing Next to You〉都在公開後影發熱烈迴響。

柾國和Jimin一起於 2023 年 12 月中入伍，他們預計在 2025 年 6 月 11 日退伍。

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