亚洲solo男歌手新纪录！BTS柾国专辑《Golden》连续11周登美国Billboard榜，入伍后仍发挥超强影响力

虽然柾国（Jung Kook）入伍超过一个月了，但还是每隔几天就有他的新闻消息～，影响力持续发散中！

BTS 防弹少年团的成员柾国在去年 11 月发行的专辑《GOLDEN》一直都很受欢迎。

在美国娱乐杂志告示牌（Billboard）公布的最新排行榜中（截至1月27日），柾国的《GOLDEN》在「Billboard 200」专辑榜上排名第 44 位。



《GOLDEN》首次进入「Billboard 200」时排名在第 2 位（截至11月18日），此后就一直出现在排行榜上。 这张专辑创下了连续 11 周上榜的纪录，包括最新的排行榜。



特别是，柾国实现了连续 11 周进入「Billboard 200」前 50 名 “最长” 和 “最多” 的亚洲 solo 歌手这项壮举，并且是所有 KPOP 中上榜时间最长的 solo 歌手。



这张专辑有收录早先发行的两首热门单曲〈3D〉和〈Seven〉以及主打歌〈Standing Next to You〉都在公开后影发热烈回响。

柾国和Jimin一起於 2023 年 12 月中入伍，他们预计在 2025 年 6 月 11 日退伍。

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