黃晸珉&李星民&李熙俊&藝元等有望客串孫錫久&金多美新劇《Nine Puzzle》

據韓媒，演員黃晸珉、李星民、李熙俊、藝元已收到新劇《Nine Puzzle》的特別出演邀約，有望與孫錫久和金多美合作。

《Nine Puzzle》講述殺人事件的唯一目擊者兼嫌疑人伊娜（金多美 飾）在10年後成為犯罪側寫師，與警察漢森（孫錫久 飾）一起追查隱藏真相的故事。

這部劇由著名影視導演尹鍾彬執導，四位特別出演的演員均為尹導人脈。 黃晸珉和尹導合作過兩部電影《毒梟聖徒》《北風》：



李星民也和尹導合作過兩部電影《群盜：民亂的時代》《王牌計中計》（港譯：流氓檢察官）：



李熙俊和藝元曾分別出演過尹導的《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》和《毒梟聖徒》。





韓媒形容這四位的陣容是「復仇者聯盟」層級，未透露具體角色設定已讓人相當期待！

此外，金多美飾演的「伊娜」是首爾警察廳科學調查部犯罪分析組執業第6年的警員，在10年前的那晚，如父母摯友般的叔叔被殺害後，他成為了案件的唯一目擊者，之後又被懷疑是嫌疑人。



孫錫久飾演的「漢森」是不單看表面、致力於追求真相的菁英警察，性格看似散漫但其實很敏銳，本以為伊娜是案件的嫌疑人，卻在看到本人後產生懷疑，並重新展開調查。



《Nine Puzzle》由Kakao娛樂和電影公司月光製作，目前尚未確定上線日期和平台。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞