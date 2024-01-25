黄晸珉&李星民&李熙俊&艺元等有望客串孙锡久&金多美新剧《Nine Puzzle》

据韩媒，演员黄晸珉、李星民、李熙俊、艺元已收到新剧《Nine Puzzle》的特别出演邀约，有望与孙锡久和金多美合作。

《Nine Puzzle》讲述杀人事件的唯一目击者兼嫌疑人伊娜（金多美 饰）在10年后成为犯罪侧写师，与警察汉森（孙锡久 饰）一起追查隐藏真相的故事。

这部剧由著名影视导演尹钟彬执导，四位特别出演的演员均为尹导人脉。 黄晸珉和尹导合作过两部电影《毒枭圣徒》《北风》：



李星民也和尹导合作过两部电影《群盗：民乱的时代》《王牌计中计》（港译：流氓检察官）：



李熙俊和艺元曾分别出演过尹导的《与犯罪的战争：坏家伙的全盛时代》和《毒枭圣徒》。





韩媒形容这四位的阵容是「复仇者联盟」层级，未透露具体角色设定已让人相当期待！

此外，金多美饰演的「伊娜」是首尔警察厅科学调查部犯罪分析组执业第6年的警员，在10年前的那晚，如父母挚友般的叔叔被杀害后，他成为了案件的唯一目击者，之后又被怀疑是嫌疑人。



孙锡久饰演的「汉森」是不单看表面、致力於追求真相的菁英警察，性格看似散漫但其实很敏锐，本以为伊娜是案件的嫌疑人，却在看到本人后产生怀疑，并重新展开调查。



《Nine Puzzle》由Kakao娱乐和电影公司月光制作，目前尚未确定上线日期和平台。

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