不只日本巡演，大聲出道後首場個人國內FAN-DAY即將開跑！

BigBang出身成員大聲將回歸舞台，除了在去年底公布了一連串的日本巡迴演唱會行程以外，對於韓國國內的粉絲也將舉辦出道後首次個人的FAN -DAY，與粉絲們見面。

大聲透過所屬公司R&D Company表示，即將在3月16與17日於首爾Blue Square Master Card Hall舉辦《D's ROAD in SEOUL》活動，與粉絲們近距離互動。這也將是大聲首度在國內以SOLO歌手的身分與粉絲們見面，意義相當深遠。大聲也為了報答長時間支持著自己的粉絲們，準備了多樣化的曲目以及節目環節，展現自己的音樂旅程。



去年底大聲才公開，睽違7年即將重新在日本舉辦多場巡迴演唱會，現在更將於韓國國內舉辦FAN-DAY，讓粉絲們相當開心。去年大聲與R&D公司簽約後，開始透過多元化的方式與觀眾們見面，也為tvN節目《偶然成為社長3》演唱OST，優美的音色與出色唱功，依然是大家記憶中的大聲。



大聲也出演MBN的節目《現役歌王》，除了充分發揮歌唱實力，還大展機智搞笑口才，展現與眾不同的存在感，預計今年大聲也將帶來更多不同風貌的演出。

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