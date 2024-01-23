不只日本巡演，大声出道后首场个人国内FAN-DAY即将开跑！

BigBang出身成员大声将回归舞台，除了在去年底公布了一连串的日本巡回演唱会行程以外，对於韩国国内的粉丝也将举办出道后首次个人的FAN -DAY，与粉丝们见面。

大声透过所属公司R&D Company表示，即将在3月16与17日於首尔Blue Square Master Card Hall举办《D's ROAD in SEOUL》活动，与粉丝们近距离互动。这也将是大声首度在国内以SOLO歌手的身分与粉丝们见面，意义相当深远。大声也为了报答长时间支持著自己的粉丝们，准备了多样化的曲目以及节目环节，展现自己的音乐旅程。



去年底大声才公开，睽违7年即将重新在日本举办多场巡回演唱会，现在更将於韩国国内举办FAN-DAY，让粉丝们相当开心。去年大声与R&D公司签约后，开始透过多元化的方式与观众们见面，也为tvN节目《偶然成为社长3》演唱OST，优美的音色与出色唱功，依然是大家记忆中的大声。



大声也出演MBN的节目《现役歌王》，除了充分发挥歌唱实力，还大展机智搞笑口才，展现与众不同的存在感，预计今年大声也将带来更多不同风貌的演出。

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