【韓網熱帖】衝擊力極強的《和我老公結婚吧》裡朴敏英的OL LOOK！韓網：編劇上過班嗎？

《和我老公結婚吧》不愧是當下最火爆的韓劇，幾乎每天都能引發熱議。

這次網友們討論的是劇中的女主角姜智媛（朴敏英 飾）的穿搭。 第6集中她穿了一件深色緊身上衣，露出半個肩膀，雪白的肌膚和纖細的鎖骨一覽無餘，貼身剪裁也凸顯出她的好身材。



正是這套Look在theqoo上引爆韓國網友的熱議：

1. 去參加同學會吃烤肉穿的那身也超級誇張

2. 誰穿這樣子上班啊，造型師到底上沒上過班啊

3. 公司氛圍也太開放了吧

4. 在夜店上班嗎？而且衣服也很奇怪

5. 而且還是2013年，這劇裡的衣服都是現在的審美，根本不是2013年會有的，麻煩編劇至少考證一下吧

6. 這是要去參加頒獎禮嗎？

7. 金秘書時期，職業裝穿得很好看

8. 朴敏英的造型師不是很會挑衣服嗎？金秘書時期就是啊，怎麼到了這劇裡變成這樣了

9. 同學會的衣服也很無語，一直這麼穿的話，只能說這人腦子有問題

10. 這不能算是演員的問題，她都演過那麼多次公司職員的角色了，從來沒出現過造型上的問題

11. 這是和隔壁的同事扯著衣領打架了嗎

12. 哪怕是時尚公司背景的電視劇裡都沒有見過這種造型

13. 問題是這衣服很不適合她啊，如果一定要穿的話還不如穿兩邊都露肩的，這衣服真的太奇怪了

14. 這和《夏娃的醜聞》裡徐睿知的探戈服有一拼

15. 這樣穿的話從她上班第一天開始就會有傳聞傳出來，同事都會避開她

16. 這件衣服讓我有一種被其他人從旁邊扯開的錯覺

17. 要是在現實生活中的話，blind（韓國職場人士專用論壇）上每天都會有人瘋狂吐槽

18. 職業裝？從她上班刷卡開始，全公司就都知道了

19. 哪怕是編劇不懂，但PD可是職場人士啊，居然這麼拍出來了

20. 這是上班路上遇到熊了？

21. 是被動物扯掉了一半嗎

22. 還不如穿金秘書那種襯衫配短裙呢，誰會穿露肩的衣服去上班啊

23. 把員工證掛在脖子上很不適合這件衣服

24. 是不是應該馬上被叫到會議室，被上司罵「穿的什麼衣服」

25. 好像是想表達女主重生後換了風格，想要脫胎換骨

原文：https://theqoo.net/square/3073294800

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