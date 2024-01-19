【韩网热帖】冲击力极强的《和我老公结婚吧》里朴敏英的OL LOOK！韩网：编剧上过班吗？

《和我老公结婚吧》不愧是当下最火爆的韩剧，几乎每天都能引发热议。

这次网友们讨论的是剧中的女主角姜智媛（朴敏英 饰）的穿搭。 第6集中她穿了一件深色紧身上衣，露出半个肩膀，雪白的肌肤和纤细的锁骨一览无余，贴身剪裁也凸显出她的好身材。



正是这套Look在theqoo上引爆韩国网友的热议：

1. 去参加同学会吃烤肉穿的那身也超级夸张

2. 谁穿这样子上班啊，造型师到底上没上过班啊

3. 公司氛围也太开放了吧

4. 在夜店上班吗？而且衣服也很奇怪

5. 而且还是2013年，这剧里的衣服都是现在的审美，根本不是2013年会有的，麻烦编剧至少考证一下吧

6. 这是要去参加颁奖礼吗？

7. 金秘书时期，职业装穿得很好看

8. 朴敏英的造型师不是很会挑衣服吗？金秘书时期就是啊，怎么到了这剧里变成这样了

9. 同学会的衣服也很无语，一直这么穿的话，只能说这人脑子有问题

10. 这不能算是演员的问题，她都演过那么多次公司职员的角色了，从来没出现过造型上的问题

11. 这是和隔壁的同事扯著衣领打架了吗

12. 哪怕是时尚公司背景的电视剧里都没有见过这种造型

13. 问题是这衣服很不适合她啊，如果一定要穿的话还不如穿两边都露肩的，这衣服真的太奇怪了

14. 这和《夏娃的丑闻》里徐睿知的探戈服有一拼

15. 这样穿的话从她上班第一天开始就会有传闻传出来，同事都会避开她

16. 这件衣服让我有一种被其他人从旁边扯开的错觉

17. 要是在现实生活中的话，blind（韩国职场人士专用论坛）上每天都会有人疯狂吐槽

18. 职业装？从她上班刷卡开始，全公司就都知道了

19. 哪怕是编剧不懂，但PD可是职场人士啊，居然这么拍出来了

20. 这是上班路上遇到熊了？

21. 是被动物扯掉了一半吗

22. 还不如穿金秘书那种衬衫配短裙呢，谁会穿露肩的衣服去上班啊

23. 把员工证挂在脖子上很不适合这件衣服

24. 是不是应该马上被叫到会议室，被上司骂「穿的什么衣服」

25. 好像是想表达女主重生后换了风格，想要脱胎换骨

原文：https://theqoo.net/square/3073294800

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