男團EPEX3月9日舉行EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in HONG KONG演唱會

韓國男團EPEX即將於2024年3月9日在香港KITEC MUSIC ZONE舉辦他們的EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱會。

由於這是他們第一次來到香港舉行演唱會，主辦單位SOUL & JOY ENTERTAINMENT更特別準備了擊掌環節、團體合照、觀看彩排等豐富福利，希望為ZENITH（EPEX粉絲名稱）們帶來一場震撼的表演和引人入勝的美好晚上。

由WISH, KEUM, MU, A-MIN, BAEKSEUNG, AYDEN, YEWANG和JEFF組成的8人K-pop組合EPEX，2021年即憑出道的主打歌《Lock Down》大獲好評，並取下同年Seoul Music Awards、Hanteo Music Awards、第29屆韓國文化演藝大賞新人獎；2022年則取得第31屆High1首爾歌謠大賞新人獎、Asia Model Festival新星獎、Hanteo Music Awards新銳藝人獎，以及2023年BRAND CUSTOMER LOYALTY AWARDS新星獎、K GLOBAL HEART DREAM AWARDS NEXT LEADER獎。

而第二張迷你專輯《BIPOLAR Pt.2 : 사랑의 서》（Prelude of Love）更比出道專輯獲得兩倍銷量，成為同年韓國出道新人組合中的最高銷量專輯，成績驕人！因而接著在2022年舉行了首爾、東京、曼谷、台北等多站的粉絲見面會和演唱會，備受矚目，2024年終於來到香港，令期待已久的港澳地區歌迷，可以跟EPEX作近距離接觸！

除了音樂上的演出，EPEX的8位成員更曾經創下一起吃了200顆小籠包的驚人紀錄，隊長WISH還被隊友JEFF取笑說可以吃下14碗牛肉麵，因而獲得大胃王男團的稱號！不知道來到被譽為美食天堂的香港，他們又會喜歡吃甚麼呢？在去年的台灣演唱會，EPEX亦苦練中文演繹了韋禮安的《如果可以》，而來到今次的香港演唱會，觀眾們又會想聽EPEX準備那首中文歌呢？

EPEX還為到來支持的觀眾送上豐富福利，包括人人有份的全場擊掌環節、共250個名額的觀看彩排，還有可跟8位成員留下最美一刻的團體合照、200張的親筆簽名海報，更有EPEX在演出當天才特地拍攝的親筆簽名寶麗來，保證獨一無二！而EPEX亦表示對首次在香港舉行演唱會感到非常興奮，並期待與ZENITH分享這個難以忘懷的晚上。

不想錯過第一次在香港欣賞EPEX的精彩演出，粉絲們請記下1月30日星期二這重要日子，早上11時EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱會門票，就會在KKTIX公開發售，票價分為：$1,380、$880，相關福利和名額可參考附圖。歌迷們除了好好準備搶票，如想知道更多有關EPEX香港演唱會相關資訊，可繼續留意主辦單位的FB, IG, X, 微博和小紅書更新，以及新聞公佈。

EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG

日期：2024年3月9日（星期六）

時間：晚上7時

場館：九龍灣國際展貿中心KITEC MUSIC ZONE

票價：港幣 $1,380 / $880（Free Standing）

公開售票：2024年1月30日（星期二）早上11時

訂購網站：KKTIX (https://kktix.cc)

經紀公司：C9 Entertainment

主辦單位：SOUL N JOY ENTERTAINMENT、飛星國際

票務平台：KKTIX Hong Kong

場地：九龍灣國際展貿中心

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