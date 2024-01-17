男团EPEX3月9日举行EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in HONG KONG演唱会

韩国男团EPEX即将於2024年3月9日在香港KITEC MUSIC ZONE举办他们的EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱会。

由於这是他们第一次来到香港举行演唱会，主办单位SOUL & JOY ENTERTAINMENT更特别准备了击掌环节、团体合照、观看彩排等丰富福利，希望为ZENITH（EPEX粉丝名称）们带来一场震撼的表演和引人入胜的美好晚上。

由WISH, KEUM, MU, A-MIN, BAEKSEUNG, AYDEN, YEWANG和JEFF组成的8人K-pop组合EPEX，2021年即凭出道的主打歌《Lock Down》大获好评，并取下同年Seoul Music Awards、Hanteo Music Awards、第29届韩国文化演艺大赏新人奖；2022年则取得第31届High1首尔歌谣大赏新人奖、Asia Model Festival新星奖、Hanteo Music Awards新锐艺人奖，以及2023年BRAND CUSTOMER LOYALTY AWARDS新星奖、K GLOBAL HEART DREAM AWARDS NEXT LEADER奖。

而第二张迷你专辑《BIPOLAR Pt.2 : 사랑의 서》（Prelude of Love）更比出道专辑获得两倍销量，成为同年韩国出道新人组合中的最高销量专辑，成绩骄人！因而接著在2022年举行了首尔、东京、曼谷、台北等多站的粉丝见面会和演唱会，备受瞩目，2024年终於来到香港，令期待已久的港澳地区歌迷，可以跟EPEX作近距离接触！

除了音乐上的演出，EPEX的8位成员更曾经创下一起吃了200颗小笼包的惊人纪录，队长WISH还被队友JEFF取笑说可以吃下14碗牛肉面，因而获得大胃王男团的称号！不知道来到被誉为美食天堂的香港，他们又会喜欢吃甚么呢？在去年的台湾演唱会，EPEX亦苦练中文演绎了韦礼安的《如果可以》，而来到今次的香港演唱会，观众们又会想听EPEX准备那首中文歌呢？

EPEX还为到来支持的观众送上丰富福利，包括人人有份的全场击掌环节、共250个名额的观看彩排，还有可跟8位成员留下最美一刻的团体合照、200张的亲笔签名海报，更有EPEX在演出当天才特地拍摄的亲笔签名宝丽来，保证独一无二！而EPEX亦表示对首次在香港举行演唱会感到非常兴奋，并期待与ZENITH分享这个难以忘怀的晚上。

不想错过第一次在香港欣赏EPEX的精彩演出，粉丝们请记下1月30日星期二这重要日子，早上11时EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱会门票，就会在KKTIX公开发售，票价分为：$1,380、$880，相关福利和名额可参考附图。歌迷们除了好好准备抢票，如想知道更多有关EPEX香港演唱会相关资讯，可继续留意主办单位的FB, IG, X, 微博和小红书更新，以及新闻公布。

EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG

日期：2024年3月9日（星期六）

时间：晚上7时

场馆：九龙湾国际展贸中心KITEC MUSIC ZONE

票价：港币 $1,380 / $880（Free Standing）

公开售票：2024年1月30日（星期二）早上11时

订购网站：KKTIX (https://kktix.cc)

经纪公司：C9 Entertainment

主办单位：SOUL N JOY ENTERTAINMENT、飞星国际

票务平台：KKTIX Hong Kong

场地：九龙湾国际展贸中心

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