粉絲帳號竟比所屬社更會做事？這5個YT頻道在追星圈超有名，甚至獲得本命見面認證！

遇上這樣盡職盡責的神仙粉絲，追星都變得更加有樂趣啦！

如今很多公司都會給藝人開通SNS，但是否能定期、長期、有誠意地更新就很看運氣……有些時候，粉絲經營的SNS反而比經紀公司更加全面和快速，畢竟是帶著愛意去維護！以下這5個粉絲自營YT就最韓飯圈內享有極高讚譽，天南地北搜羅藝人第一手資訊，說是藝人百科全書都不為過！

TOP 5：少女時代粉絲站「少女時代研究所」



訂閱人數15.3萬，時少女時代成員和粉絲都知道的YT頻道！少時成員曾透露，每次頻道更新影片時成員們都會在聊天群分享鏈接一同討論，經營該頻道的粉絲本人還曾出演《文明特急》給少時出題！出現在18分47秒：



TOP 4：張度練粉絲站「我們也是戀人吧」（諧音：「好像是我們度練耶」）



訂閱人數15.6萬，主要分享張度練的搞笑影片，比較接近張度練綜藝合輯的感覺XD 張度練也很喜歡看這個頻道，還曾和經營者粉絲本人見面！



TOP 3：李孝利粉絲站「我叫李孝利」



訂閱人數21.8萬，最獨特的是有很多高清直拍和shorts影片，此外還有從各處收集來的李孝利廣告、直播、綜藝片段、私人SNS分享的珍貴影片，例如李孝利在經紀人婚禮唱祝歌和爆哭的影片：



TOP 2：NMIXX海嫄粉絲站「又是吳海嫄」



可能是比吳海嫄本人更有名的粉絲帳號XD訂閱人數超過27.7萬，內容以她的直播影片為主，海嫄本人也知道這個帳號。



TOP 1：太妍粉絲站「沒有出口」



訂閱人數達到27.5萬人、影片超過一千九百個，從2016年持續更新到現在，是本次介紹的粉絲賬號中最久的一個。 內容包括太妍舞台直拍、IG直播、電台錄音、各個綜藝裡和太妍有關的內容等等，又是一個名氣大到連明星本人都知道的賬號XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞