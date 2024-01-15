粉丝帐号竟比所属社更会做事？这5个YT频道在追星圈超有名，甚至获得本命见面认证！

遇上这样尽职尽责的神仙粉丝，追星都变得更加有乐趣啦！

如今很多公司都会给艺人开通SNS，但是否能定期、长期、有诚意地更新就很看运气……有些时候，粉丝经营的SNS反而比经纪公司更加全面和快速，毕竟是带著爱意去维护！以下这5个粉丝自营YT就最韩饭圈内享有极高赞誉，天南地北搜罗艺人第一手资讯，说是艺人百科全书都不为过！

TOP 5：少女时代粉丝站「少女时代研究所」



订阅人数15.3万，时少女时代成员和粉丝都知道的YT频道！少时成员曾透露，每次频道更新影片时成员们都会在聊天群分享链接一同讨论，经营该频道的粉丝本人还曾出演《文明特急》给少时出题！出现在18分47秒：



TOP 4：张度练粉丝站「我们也是恋人吧」（谐音：「好像是我们度练耶」）



订阅人数15.6万，主要分享张度练的搞笑影片，比较接近张度练综艺合辑的感觉XD 张度练也很喜欢看这个频道，还曾和经营者粉丝本人见面！



TOP 3：李孝利粉丝站「我叫李孝利」



订阅人数21.8万，最独特的是有很多高清直拍和shorts影片，此外还有从各处收集来的李孝利广告、直播、综艺片段、私人SNS分享的珍贵影片，例如李孝利在经纪人婚礼唱祝歌和爆哭的影片：



TOP 2：NMIXX海嫄粉丝站「又是吴海嫄」



可能是比吴海嫄本人更有名的粉丝帐号XD订阅人数超过27.7万，内容以她的直播影片为主，海嫄本人也知道这个帐号。



TOP 1：太妍粉丝站「没有出口」



订阅人数达到27.5万人、影片超过一千九百个，从2016年持续更新到现在，是本次介绍的粉丝账号中最久的一个。 内容包括太妍舞台直拍、IG直播、电台录音、各个综艺里和太妍有关的内容等等，又是一个名气大到连明星本人都知道的账号XD



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