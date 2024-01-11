韓劇《夜晚開的花》劇本打動收視女神！李荷妮產後回歸，摸黑濟困扶危～

由「韓國億萬票房女星」李荷妮、「上位小生」李鍾元、金相中和李己雨領軍的全新古裝搜查喜劇《夜晚開的花》將於本月12日隆重登場，香港觀眾逢星期五、六晚上可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

由《來自星星的你》、《紅天機》張太侑導演執導，韓劇《夜晚開的花》講述寡婦趙如花（李荷妮 飾）擁有雙重面貌，白天是個足不出戶、溫婉賢淑的名門兒媳；可是一到晚上，她便會戴著面紗，翻過圍牆扶危濟困；擁有出色武藝和聰明頭腦的「朝鮮完美男」朴秀浩（李鍾元 飾）追查父親慘遭殺害的真相時意外遇上如花，二人也被捲入意想不到的事件中⋯⋯



▼《夜晚開的花》預告│李荷妮演雙重身份寡婦 晚上翻牆蒙面幫人



寡婦變英䧳題材新鮮

「收視女神」李荷妮前年誕下愛女後明顯減少劇集演出，今年終於攜同新作《夜晚開的花》回歸劇界，讓劇迷十分期待。談到出山契機，她透露自己被劇本打動：「劇本真的很有趣，寡婦的雙重生活非常有吸引力，而且這是一個新鮮的題材。」



劇中趙如花白天是個大家閨秀，晚上卻畫風一變化身無名英雌，李荷妮笑指她生錯時代：「我覺得趙如花這個角色應該生活在21世紀，但是她出生在錯誤的時代；其實她很容易便可以翻過圍牆，但是一開始她不敢這樣做，直至她鼓起勇氣後，才能展開新的生活。」



李鍾元封「IU的男人」

現年29歲的李鍾元憑藉《機智醫生生活2》打開知名度，2021年還被「韓國歌姬」IU親自欽點為《strawberry moon》MV男主角而人氣急升，更在翌年擔正韓劇《金湯匙》，榮升主角之列！



《夜晚開的花》是他出道以來首部主演的古裝劇集，劇中他和李荷妮有著不少對手戲，令人好奇他將如何展現「年下男」的獨有魅力。



古裝喜劇《夜晚開的花》將於1月12日起逢星期五、六晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看Viu Original原創韓劇《犬系戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》，以及話題韓劇《我的Happy End》，緊貼最新韓劇潮流。

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