韩剧《夜晚开的花》剧本打动收视女神！李荷妮产后回归，摸黑济困扶危～

由「韩国亿万票房女星」李荷妮、「上位小生」李钟元、金相中和李己雨领军的全新古装搜查喜剧《夜晚开的花》将於本月12日隆重登场，香港观众逢星期五、六晚上可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴进度。

由《来自星星的你》、《红天机》张太侑导演执导，韩剧《夜晚开的花》讲述寡妇赵如花（李荷妮 饰）拥有双重面貌，白天是个足不出户、温婉贤淑的名门儿媳；可是一到晚上，她便会戴著面纱，翻过围墙扶危济困；拥有出色武艺和聪明头脑的「朝鲜完美男」朴秀浩（李钟元 饰）追查父亲惨遭杀害的真相时意外遇上如花，二人也被卷入意想不到的事件中⋯⋯



▼《夜晚开的花》预告│李荷妮演双重身份寡妇 晚上翻墙蒙面帮人



寡妇变英䧳题材新鲜

「收视女神」李荷妮前年诞下爱女后明显减少剧集演出，今年终於携同新作《夜晚开的花》回归剧界，让剧迷十分期待。谈到出山契机，她透露自己被剧本打动：「剧本真的很有趣，寡妇的双重生活非常有吸引力，而且这是一个新鲜的题材。」



剧中赵如花白天是个大家闺秀，晚上却画风一变化身无名英雌，李荷妮笑指她生错时代：「我觉得赵如花这个角色应该生活在21世纪，但是她出生在错误的时代；其实她很容易便可以翻过围墙，但是一开始她不敢这样做，直至她鼓起勇气后，才能展开新的生活。」



李钟元封「IU的男人」

现年29岁的李钟元凭藉《机智医生生活2》打开知名度，2021年还被「韩国歌姬」IU亲自钦点为《strawberry moon》MV男主角而人气急升，更在翌年担正韩剧《金汤匙》，荣升主角之列！



《夜晚开的花》是他出道以来首部主演的古装剧集，剧中他和李荷妮有著不少对手戏，令人好奇他将如何展现「年下男」的独有魅力。



古装喜剧《夜晚开的花》将於1月12日起逢星期五、六晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看Viu Original原创韩剧《犬系恋人》、《烈女朴氏契约结婚传》，以及话题韩剧《我的Happy End》，紧贴最新韩剧潮流。

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