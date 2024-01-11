李泳知2月首爾開個唱被嘲「根本沒有歌曲，不會全是聊天吧」！回應：絕對不會讓你們後悔

對於歌手來說，開一場屬於自己的演唱會是他們的職業目標。 面對只為「我」而來的數百、甚至上萬名歌迷，為他們獻上2、3小時的精彩演出，這是歌手們最大的幸福吧。

《Show Me The Money》第11季、《高校Rapper》第3季雙料冠軍李泳知日前宣布將於2月17、18日在首爾舉辦個人演唱會，卻沒想到遭到了一些網友的批評，例如：「她沒有任何專輯，只有少數幾首歌，這樣的人怎麼能舉辦個人演唱會？是全程聊天的演講會嗎？」、「這是個喜劇表演嗎」、「 不如說是粉絲見面會，而非演唱會。 說實話，比起實際表演，可能更多的是聊天和遊戲環節」、「公佈嘉賓陣容吧，讓人們可以根據嘉賓決定是否去」等等，幾乎都是在指責她「沒什麼歌」。 個人演唱會的曲目一般有20首左右，如果自己的歌曲太少，通常會翻唱其他藝人的作品，或者以聊天來填充時間。 李泳知出道6年，尚未發行過任何常規專輯，難免會被部份網友吐槽。



李泳知很快看到了網友們的想法，於是在IG上做出回應，誠懇寫道：「我保證你不會後悔，大家來我的演唱會玩吧，門票即將開售...」



另外，李泳知還在IG即時分享上回應了另一位粉絲發來的私訊，對方詢問：「年紀大的人可以去嗎？我對rap不太了解，但我想玩得開心。 只是擔心我會不適應場面...」李泳知熱情回答：「就算你一無所知地，我也會確保你真的玩得開心！我會表演一些尚未發行的歌曲，我們會玩得很開心哦。 」貼心安慰對方。



實際上，李泳知自出道以來已發行了約11首單曲，還作嘉賓藝人參與了超過20首其他音樂家的歌曲。 之前與男團Seventeen小分隊BSS合作的《FIGHTING》也讓不少愛豆粉認識了她。

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