李泳知2月首尔开个唱被嘲「根本没有歌曲，不会全是聊天吧」！回应：绝对不会让你们后悔

对於歌手来说，开一场属於自己的演唱会是他们的职业目标。 面对只为「我」而来的数百、甚至上万名歌迷，为他们献上2、3小时的精彩演出，这是歌手们最大的幸福吧。

《Show Me The Money》第11季、《高校Rapper》第3季双料冠军李泳知日前宣布将於2月17、18日在首尔举办个人演唱会，却没想到遭到了一些网友的批评，例如：「她没有任何专辑，只有少数几首歌，这样的人怎么能举办个人演唱会？是全程聊天的演讲会吗？」、「这是个喜剧表演吗」、「 不如说是粉丝见面会，而非演唱会。 说实话，比起实际表演，可能更多的是聊天和游戏环节」、「公布嘉宾阵容吧，让人们可以根据嘉宾决定是否去」等等，几乎都是在指责她「没什么歌」。 个人演唱会的曲目一般有20首左右，如果自己的歌曲太少，通常会翻唱其他艺人的作品，或者以聊天来填充时间。 李泳知出道6年，尚未发行过任何常规专辑，难免会被部份网友吐槽。



李泳知很快看到了网友们的想法，於是在IG上做出回应，诚恳写道：「我保证你不会后悔，大家来我的演唱会玩吧，门票即将开售...」



另外，李泳知还在IG即时分享上回应了另一位粉丝发来的私讯，对方询问：「年纪大的人可以去吗？我对rap不太了解，但我想玩得开心。 只是担心我会不适应场面...」李泳知热情回答：「就算你一无所知地，我也会确保你真的玩得开心！我会表演一些尚未发行的歌曲，我们会玩得很开心哦。 」贴心安慰对方。



实际上，李泳知自出道以来已发行了约11首单曲，还作嘉宾艺人参与了超过20首其他音乐家的歌曲。 之前与男团Seventeen小分队BSS合作的《FIGHTING》也让不少爱豆粉认识了她。

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