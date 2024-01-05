今天有很多好看的韓劇&節目！《京城怪物p.2》《NANA TOUR》《與惡魔有約》《烈女》好忙啊～

《京城怪物》part.2和《NANA TOUR with SEVENTEEN》首播、《與惡魔有約》和《烈女朴氏契約結婚傳》復播，都是大家期待已久的熱門作品啦！！

1月5日的今天是大家心心念念的特別Day，每一個項目都吊足大家的胃口！！！小編一次整理起來，讓大家感受一下這個週末會有多忙多充實。

▼Netflix 韓國驚悚劇集《京城怪物》part.1（第一部）前七集在去年12月22日上線，今天終於要公開part.2（第二部）了！最後這三集究竟會如何為第一季收尾，也讓人十分好奇。



搶先看影片：揭開前田的秘密。



▼羅PD推出的全新旅遊綜藝節目 tvN《NANA TOUR with SEVENTEEN》將在今天首播，從SEVENTEEN抽中與羅PD合作至今，粉絲真的是期待已久，這一次羅PD化身領隊導遊，用著團員SEVENTEEN暢遊義大利又會製造出多少話題笑料呢？



EP.1 預告：



節目亮點1&2影片：



▼SBS 熱門韓劇《與惡魔有約》和 MBC 熱門韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》因為年末頒獎等系列活動而停播，讓許多劇迷等了兩週終於又等到了新的一集！

《與惡魔有約》將在今明兩晚播出 EP.11-12，全16集。



今晚EP.11搶先看影片：



最新預告：



《烈女朴氏契約結婚傳》今明兩晚播出的 EP.11-12 迎來大結局。



今晚EP.11搶先看影片：



《烈女朴氏契約結婚傳》第10集│李世榮床邊守候老公 裴仁爀醒來被對方撒嬌逗弄 │Viu Original韓劇線上看



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