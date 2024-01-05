今天有很多好看的韩剧&节目！《京城怪物p.2》《NANA TOUR》《与恶魔有约》《烈女》好忙啊～

《京城怪物》part.2和《NANA TOUR with SEVENTEEN》首播、《与恶魔有约》和《烈女朴氏契约结婚传》复播，都是大家期待已久的热门作品啦！！

1月5日的今天是大家心心念念的特别Day，每一个项目都吊足大家的胃口！！！小编一次整理起来，让大家感受一下这个周末会有多忙多充实。

▼Netflix 韩国惊悚剧集《京城怪物》part.1（第一部）前七集在去年12月22日上线，今天终於要公开part.2（第二部）了！最后这三集究竟会如何为第一季收尾，也让人十分好奇。



抢先看影片：揭开前田的秘密。



▼罗PD推出的全新旅游综艺节目 tvN《NANA TOUR with SEVENTEEN》将在今天首播，从SEVENTEEN抽中与罗PD合作至今，粉丝真的是期待已久，这一次罗PD化身领队导游，用著团员SEVENTEEN畅游义大利又会制造出多少话题笑料呢？



EP.1 预告：



节目亮点1&2影片：



▼SBS 热门韩剧《与恶魔有约》和 MBC 热门韩剧《烈女朴氏契约结婚传》因为年末颁奖等系列活动而停播，让许多剧迷等了两周终於又等到了新的一集！

《与恶魔有约》将在今明两晚播出 EP.11-12，全16集。



今晚EP.11抢先看影片：



最新预告：



《烈女朴氏契约结婚传》今明两晚播出的 EP.11-12 迎来大结局。



今晚EP.11抢先看影片：



《烈女朴氏契约结婚传》第10集│李世荣床边守候老公 裴仁爀醒来被对方撒娇逗弄 │Viu Original韩剧线上看



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