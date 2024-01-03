又一檔製作費爆表的綜藝！《公寓404》預告：劉在錫、Jennie、吳娜拉入住第一天嚇到狂尖叫，到底發生什麼事？

tvN推理新綜藝《公寓404》華麗的出演名單，未開播就引發熱烈討論！

《公寓404》是劉在錫、車太鉉、吳娜拉、梁世燦、BLACKPINK Jennie、李正河6位主持人扮演公寓中的住戶，對我們熟悉的空間和生活根據地的公寓爲背景，以實際發生的真實事件爲主題，每集都會變換年份、時空的設定，讓觀眾們一起參與推理。



首次公開的預告中，踏進公寓入口就驚慌失措的住戶們，每個人都是充滿驚訝的眼神。劉在錫說：「看來是公寓裡發生了什麼事情吧？」在了解情況期間，其他住戶也以自己的方式開始尋找祕密。隨著住戶們一一發現線索，煙霧繚繞、錢從天空落下等奇怪的事情接連發生，讓人好奇公寓內隱藏的祕密是什麼。



意味著不存在的 URL 的「404 Not Found」的字蘊含國內綜藝首次嘗試的真實推理劇「公寓404」的意思，最後梁世燦還說：「這也太真實了吧！」看完預告感覺又是一個燒製作費的綜藝 XD 很期待播出呢！



而《公寓404》是曾指導過《Running Man》、《第六感》丁哲珉PD的新綜藝，確定在2月15日首播！

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