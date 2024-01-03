又一档制作费爆表的综艺！《公寓404》预告：刘在锡、Jennie、吴娜拉入住第一天吓到狂尖叫，到底发生什么事？

tvN推理新综艺《公寓404》华丽的出演名单，未开播就引发热烈讨论！

《公寓404》是刘在锡、车太铉、吴娜拉、梁世灿、BLACKPINK Jennie、李正河6位主持人扮演公寓中的住户，对我们熟悉的空间和生活根据地的公寓爲背景，以实际发生的真实事件爲主题，每集都会变换年份、时空的设定，让观众们一起参与推理。



首次公开的预告中，踏进公寓入口就惊慌失措的住户们，每个人都是充满惊讶的眼神。刘在锡说：「看来是公寓里发生了什么事情吧？」在了解情况期间，其他住户也以自己的方式开始寻找秘密。随著住户们一一发现线索，烟雾缭绕、钱从天空落下等奇怪的事情接连发生，让人好奇公寓内隐藏的秘密是什么。



意味著不存在的 URL 的「404 Not Found」的字蕴含国内综艺首次尝试的真实推理剧「公寓404」的意思，最后梁世灿还说：「这也太真实了吧！」看完预告感觉又是一个烧制作费的综艺 XD 很期待播出呢！



而《公寓404》是曾指导过《Running Man》、《第六感》丁哲珉PD的新综艺，确定在2月15日首播！

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