熱議900樓！最強昌珉：被後輩說「羨慕」，很開心的同時又有點討厭！網友：太敏感了vs能理解

今年出道20周年的東方神起攜第9張正規專輯《20&2》回歸，成員最強昌珉（沈昌珉）做客了成始璄的YouTube綜藝。

最強昌珉15歲就出道了，作為東方神起的一員站上過K-POP的巔峰，如今出道20年依舊保持著高水準的唱跳能力。成始璄表示：「如果我是後輩的話，也會覺得你是最理想的愛豆。」聽完之後最強昌珉回答：「我個人的話，聽到這類評價心情很好的同時又覺得有些討厭，後輩們說『想要變得和哥哥一樣』時，我認為他們並不是喜歡我、尊重我，感受到的是他們看到了現在的我（的成就）才羨慕我。 」



「我14歲就進入了SM娛樂，練習了1年之後作為東方神起出道，其實不是因為我喜歡才開始的，是選角負責人找到我，建議我去試鏡，當時我什麼都不懂，只是覺得他認可了我，還勸導我，因為這些被吸引才去試鏡，就這樣開始一直到現在。 」接著，成始璄說道：「東方神起就是個『（愛豆）也是個不錯的職業』的正面例子。 」還安慰對方說：「是因為你一直能夠作為頂流活動到現在，在後輩看來『原來還能這樣啊』，他們才說羨慕你的。 」



最強昌珉的言論很快就在韓網上掀起了熱議，有網友吐槽他「過於敏感」、「後輩也只是說說而已，沒必要想得那麼嚴重」等。 但也有不少網友表示支持，稱：「完全理解他，表面上看起看很風光，其實私底下熬過了很多痛苦，只是別人完全不知道，卻還要那樣說『羨慕你』」、「他還蠻現實且很了解自己，所以才能一直安穩地活動到現在，也沒有惹出什麼大問題」、「我不是藝人，『羨慕』 這個詞對我來說也不是讚美」、「我懂他的意思，只是這種話不適合在採訪的時候講，後輩們羡慕的肯定是現在的你啊，誰會羨慕你的過去和未來呢」、「開創愛豆文化和韓流的一代，基本上什麼事情都經歷過了，也吃了很多苦，但是就是有人特別輕鬆地說出『很羡慕你』，確實會讓人聽了心情不好吧」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞