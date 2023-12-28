热议900楼！最强昌珉：被后辈说「羡慕」，很开心的同时又有点讨厌！网友：太敏感了vs能理解

今年出道20周年的东方神起携第9张正规专辑《20&2》回归，成员最强昌珉（沈昌珉）做客了成始璄的YouTube综艺。

最强昌珉15岁就出道了，作为东方神起的一员站上过K-POP的巅峰，如今出道20年依旧保持著高水准的唱跳能力。成始璄表示：「如果我是后辈的话，也会觉得你是最理想的爱豆。」听完之后最强昌珉回答：「我个人的话，听到这类评价心情很好的同时又觉得有些讨厌，后辈们说『想要变得和哥哥一样』时，我认为他们并不是喜欢我、尊重我，感受到的是他们看到了现在的我（的成就）才羡慕我。 」



「我14岁就进入了SM娱乐，练习了1年之后作为东方神起出道，其实不是因为我喜欢才开始的，是选角负责人找到我，建议我去试镜，当时我什么都不懂，只是觉得他认可了我，还劝导我，因为这些被吸引才去试镜，就这样开始一直到现在。 」接著，成始璄说道：「东方神起就是个『（爱豆）也是个不错的职业』的正面例子。 」还安慰对方说：「是因为你一直能够作为顶流活动到现在，在后辈看来『原来还能这样啊』，他们才说羡慕你的。 」



最强昌珉的言论很快就在韩网上掀起了热议，有网友吐槽他「过於敏感」、「后辈也只是说说而已，没必要想得那么严重」等。 但也有不少网友表示支持，称：「完全理解他，表面上看起看很风光，其实私底下熬过了很多痛苦，只是别人完全不知道，却还要那样说『羡慕你』」、「他还蛮现实且很了解自己，所以才能一直安稳地活动到现在，也没有惹出什么大问题」、「我不是艺人，『羡慕』 这个词对我来说也不是赞美」、「我懂他的意思，只是这种话不适合在采访的时候讲，后辈们羡慕的肯定是现在的你啊，谁会羡慕你的过去和未来呢」、「开创爱豆文化和韩流的一代，基本上什么事情都经历过了，也吃了很多苦，但是就是有人特别轻松地说出『很羡慕你』，确实会让人听了心情不好吧」。

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