IU劇透新曲MV：差點和BTS V逃跑了

IU公開了自己和防彈少年團成員V拍攝MV時的幕後故事。

早前韓媒就公開過IU邀請了V擔任自己新曲MV男主角的消息，引得廣大民眾對IU新專輯的關注度再次升溫。 而在最新公開的IU YouTube影片中，她就提到了與V的合作，並透露已經看過了MV的剪輯版，大讚導演嚴泰華很會拍。



IU表示：「從MV開拍開始氛圍就很好，當時還沒有弄電腦特效，就是很好，是我其他MV從來沒有過的氛圍，絕無僅有。 」 一旁的經紀人爆料IU在拍攝MV期間試圖逃跑，聽得IU急忙阻止「為什麼要說這件事情，人都會有這種時候啊，最後我也沒逃跑啊。 」更加引起大家的好奇。



IU親自解釋說：「其實是打算逃跑的，（只是發現了）車輪上有個洞，最搞笑的是V的車先有洞，所以我倆就說不然我們逃走吧，沒想到我自己的車後來也有了同樣的洞，為了不讓我們逃跑，片場各個角落都放了類似玻璃碎片之類的東西。 」



IU的一席話也引起了粉絲們的關注，好奇她和V的新曲MV到底是怎樣的劇情，片場居然有車、有玻璃碎片，場面似乎異常的恢宏...... EDAM娛樂透露IU的新專輯正在以明年上半年發佈為目標緊鑼密鼓地籌備中。

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