IU剧透新曲MV：差点和BTS V逃跑了

IU公开了自己和防弹少年团成员V拍摄MV时的幕后故事。

早前韩媒就公开过IU邀请了V担任自己新曲MV男主角的消息，引得广大民众对IU新专辑的关注度再次升温。 而在最新公开的IU YouTube影片中，她就提到了与V的合作，并透露已经看过了MV的剪辑版，大赞导演严泰华很会拍。



IU表示：「从MV开拍开始氛围就很好，当时还没有弄电脑特效，就是很好，是我其他MV从来没有过的氛围，绝无仅有。 」 一旁的经纪人爆料IU在拍摄MV期间试图逃跑，听得IU急忙阻止「为什么要说这件事情，人都会有这种时候啊，最后我也没逃跑啊。 」更加引起大家的好奇。



IU亲自解释说：「其实是打算逃跑的，（只是发现了）车轮上有个洞，最搞笑的是V的车先有洞，所以我俩就说不然我们逃走吧，没想到我自己的车后来也有了同样的洞，为了不让我们逃跑，片场各个角落都放了类似玻璃碎片之类的东西。 」



IU的一席话也引起了粉丝们的关注，好奇她和V的新曲MV到底是怎样的剧情，片场居然有车、有玻璃碎片，场面似乎异常的恢宏...... EDAM娱乐透露IU的新专辑正在以明年上半年发布为目标紧锣密鼓地筹备中。

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