《與惡魔有約》宋江&這首歌創造EP.10封神名場面！戰歌響起、抱著金裕貞，聽了讓人起雞皮疙瘩

每部韓劇都有一首OST（主題曲）會成為劇迷們心中的摯愛！旋律一出現就彷彿戰歌出現，提振士氣，《與惡魔有約》的話...就是〈TRUE〉了～。

SBS X Netflix 熱門奇幻浪漫喜劇《與惡魔有約》官方公開了第六首OST〈TRUE〉，歌聲旋律搭配了昨晚 EP.10 宋江抱著金裕貞的名場面，讓劇迷們看了聽了起雞皮疙瘩！！



▼由歌手 Yoari 獻唱的〈TRUE〉是一首悲傷但同時又擁有堅定信念的主題曲，描繪了既是救世主又是毀滅者的惡魔鄭九元（宋江 飾）在迷茫中的心情。



（接下來將談及 EP.10 結尾劇情，有雷哦～）



神表示：如果想要回惡魔的能力，就必須犧牲都到曦（金裕貞 飾）。經過深思後得鄭九元與神打賭，自己會找回能力，也不願犧牲都到曦的性命！



在昨晚 EP.10 的結尾中，都到曦陷入火海，鄭九元不顧自燃的風險衝進去救她，在兩人命危時刻，鄭九元抓住都到曦的手，沒想到十字架紋身回到了鄭九元的手上，鄭九元公主抱著都到曦從火海緩緩走出，兩人最終毫髮無傷！果然是小孩子才做選擇，我們九元做到了兼得啊！！！



大家昨晚看完，是不是心情非常激動呢～！？

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