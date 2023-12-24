《与恶魔有约》宋江&这首歌创造EP.10封神名场面！战歌响起、抱著金裕贞，听了让人起鸡皮疙瘩

每部韩剧都有一首OST（主题曲）会成为剧迷们心中的挚爱！旋律一出现就彷佛战歌出现，提振士气，《与恶魔有约》的话...就是〈TRUE〉了～。

SBS X Netflix 热门奇幻浪漫喜剧《与恶魔有约》官方公开了第六首OST〈TRUE〉，歌声旋律搭配了昨晚 EP.10 宋江抱著金裕贞的名场面，让剧迷们看了听了起鸡皮疙瘩！！



▼由歌手 Yoari 献唱的〈TRUE〉是一首悲伤但同时又拥有坚定信念的主题曲，描绘了既是救世主又是毁灭者的恶魔郑九元（宋江 饰）在迷茫中的心情。



（接下来将谈及 EP.10 结尾剧情，有雷哦～）



神表示：如果想要回恶魔的能力，就必须牺牲都到曦（金裕贞 饰）。经过深思后得郑九元与神打赌，自己会找回能力，也不愿牺牲都到曦的性命！



在昨晚 EP.10 的结尾中，都到曦陷入火海，郑九元不顾自燃的风险冲进去救她，在两人命危时刻，郑九元抓住都到曦的手，没想到十字架纹身回到了郑九元的手上，郑九元公主抱著都到曦从火海缓缓走出，两人最终毫发无伤！果然是小孩子才做选择，我们九元做到了兼得啊！！！



大家昨晚看完，是不是心情非常激动呢～！？

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