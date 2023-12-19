热门韩剧《与恶魔有约》网上热度夺冠！官方释出宋江&金裕贞EP.8浪漫温室热吻戏三天突破百万观看

大家都有追到最新 EP.8 的《与恶魔有约》了吗？上周两集虐甜的复杂情绪直击心灵！吻戏与同床充电戏也是令剧迷回味无穷啊～～～。

SBS 热门奇幻浪漫喜剧《与恶魔有约》在官方频道上分享了都到曦（金裕贞 饰）与郑九元（宋江 饰）的深情热吻影片，短短不到三天的时间就突破百万观看，频道中公开的影片一般过万就算热门，所以依靠本剧与两位主角的魅力，成为了近日的一大话题热度。（本剧集在Netflix同步播出）

▼郑九元&都到曦的「真」KISS来罗！吻戏在影片位置的 19:40，前面均是精华片段。



（接下来会谈及EP.7-8 的部份剧情，有雷哦～）

恶魔郑九元被坏人用刀刺中心脏，陷入了生命危险，幸好都到曦及时赶到医院，握手后恢复了恶魔复原身体的能力，渡过了难关，至此后，郑九元更加依赖都到曦，看到她就像孩子有糖吃般的可爱。



两人同床牵手充电，为了更扎实地恢复身体状态，决定用紧拥的方式加强一下！XD



但这场财阀家族的内斗，让都到曦意识到会失去身边重视的人，於是她决定退出战争，也计划远离郑九元。



而郑九元不愿失去都到曦，也鼓励她继续争取，不可以选择放弃，都到曦表示：「我爱的人全都死了，你最终...也会因我而死。」郑九元用坚定的眼神回应她：：「无所谓。」



郑九元的旁白：「即使对你的感情，让我变得微不足道又软弱，你也依然是我...无法抗拒的命运。」

此外，在网上的热门话题影响力排行夺下12月第一周的冠军，在网上有非常高的热度与话题性。



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