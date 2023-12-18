【多圖】文佳煐-11℃大冷天竟露小肚肚，和包緊緊的朴寶劍形成對比！目的地一個香港一個泰國

文佳煐今晨（18日）從仁川國際機場出境，要前往香港出席Dolce & Gabbana彩妝店開幕活動，穿搭和也出現機場但要去泰國的朴寶劍形成對比。

韓媒拍下的多張機場照，文佳煐穿著白條紋深色西裝搭配小白鞋，一身幹練帥氣，不過她外套裡搭的是短上衣，多了點性感。不曉得短上衣保暖程度為何，但她把「小肚肚」坦露出來相當令人驚訝，因為韓國正迎超強寒流啊！媒體紛紛為文佳煐的照片下標「強心臟」、「克服寒流的熱腹肌」、「肚臍裸露在-11℃」。



或許是因為文佳煐要前往的香港沒有那麼冷，至少還有15度，不過前腳也要從仁川國際機場離開的朴寶劍穿得就不一樣了，而朴寶劍要去的是更熱、還有30度的泰國！

朴寶劍和文佳煐一樣，幾乎全身黑就只有鞋子穿白色，戴著被媒體說「很可愛」的圓毛帽、圍著圍巾出大衣，比起文佳煐算是大冷天中「比較標準」的穿搭了。朴寶劍要前往泰國出席CELINE活動，他相當盡CELINE品牌大使的身分，一眼望去穿的都是CELINE單品。



*相關影片：‎朴寶劍ALL BLACK LOOK現身機場，戴針織帽腦袋圓圓超可愛‎／文佳煐一身幹練，不畏寒流-11℃大露小肚肚現身機場

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞