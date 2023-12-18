【多图】文佳煐-11℃大冷天竟露小肚肚，和包紧紧的朴宝剑形成对比！目的地一个香港一个泰国

文佳煐今晨（18日）从仁川国际机场出境，要前往香港出席Dolce & Gabbana彩妆店开幕活动，穿搭和也出现机场但要去泰国的朴宝剑形成对比。

韩媒拍下的多张机场照，文佳煐穿著白条纹深色西装搭配小白鞋，一身干练帅气，不过她外套里搭的是短上衣，多了点性感。不晓得短上衣保暖程度为何，但她把「小肚肚」坦露出来相当令人惊讶，因为韩国正迎超强寒流啊！媒体纷纷为文佳煐的照片下标「强心脏」、「克服寒流的热腹肌」、「肚脐裸露在-11℃」。



或许是因为文佳煐要前往的香港没有那么冷，至少还有15度，不过前脚也要从仁川国际机场离开的朴宝剑穿得就不一样了，而朴宝剑要去的是更热、还有30度的泰国！

朴宝剑和文佳煐一样，几乎全身黑就只有鞋子穿白色，戴著被媒体说「很可爱」的圆毛帽、围著围巾出大衣，比起文佳煐算是大冷天中「比较标准」的穿搭了。朴宝剑要前往泰国出席CELINE活动，他相当尽CELINE品牌大使的身分，一眼望去穿的都是CELINE单品。



*相关影片：‎朴宝剑ALL BLACK LOOK现身机场，戴针织帽脑袋圆圆超可爱‎／文佳煐一身干练，不畏寒流-11℃大露小肚肚现身机场

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