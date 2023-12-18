大家最關心不怕痛的他有什麼下場〜《運氣好的日子》李星民完美復仇柳演錫大快人心！（EP.9 – 10完）

[有雷] 《運氣好的日子》上週完美收官。李星民成功綁架柳演錫進行復仇，不過柳演錫也早有準備，已對即將成為他兒媳的女孩下手。兩人再度相互威脅，李星民兒子也與警方緊密合作，終於在李星民險些鑄下大錯時及時趕到，最終柳演錫除了鋃鐺入獄，甚至還失去了雙眼，孤身一人。

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司機吳澤（李星民飾）雖然綁架了李炳民（柳演錫飾）並同樣截斷了他的手指進行放血，同時錄下他與金赫洙共同殺人的自白，沒想到李炳民卻拿出兒子與未婚妻的胎兒超音波照片，表示孩子的母親已經在他手裡，吳澤只好交出了錄音檔案晶片，被李炳民吞下肚。在吳澤將李炳民推入水井時，警方趕來營救，吳澤也逃逸無蹤。



李炳民開始擔心自己孕中的太太，並雇用了保鑣保護太太。他自己則是去追捕當時未能防範到的高中初戀尹世娜。尹世娜與吳澤聯手綁架了李炳民，也受到了警方關注，不過李炳民早了一步，將尹世娜帶到自己位於坡州的秘密基地，與吳澤兒媳彩麗囚禁在一起。兩人稍微清醒後聯手逃脫，李炳民在後方追趕，兩女因而跌落了山坡，李炳民也停止追趕。



在此同時，吳澤深信兒媳已經遭到殺害，便獨自來到李炳民家中，撂倒了保鑣而綁架了李炳民的太太，想要把他所做過的壞事全數奉還，將她綁在計程車裡並打算推下水中，但最終還是發現自己無法做到殺人這件事。而李炳民的太太早已在家中發現了李炳民曾殺害他人的多樣證據，自己也表示無法原諒這樣的丈夫。



吳澤與李炳民最終來到坡州對決，李炳民依舊是冥頑不靈的態度，讓吳澤的情緒憤怒到最高點，吳澤直接用手指戳瞎他的雙眼，李炳民對於看不見終於感到了恐懼，吳澤不顧警方及兒子的勸阻，抱著李炳民一同墜落屋外。兩人雖都幸運撿回一命，但也都難逃法律制裁。李炳民聽見自己被判處死刑的一刻，在法庭上大聲嘶吼難以接受，吳澤也為自己的行為付出了代價，在牢獄歲月之後，再度迎向新的人生。



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