大家最关心不怕痛的他有什么下场〜《运气好的日子》李星民完美复仇柳演锡大快人心！（EP.9 – 10完）

[有雷] 《运气好的日子》上周完美收官。李星民成功绑架柳演锡进行复仇，不过柳演锡也早有准备，已对即将成为他儿媳的女孩下手。两人再度相互威胁，李星民儿子也与警方紧密合作，终於在李星民险些铸下大错时及时赶到，最终柳演锡除了锒铛入狱，甚至还失去了双眼，孤身一人。

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司机吴泽（李星民饰）虽然绑架了李炳民（柳演锡饰）并同样截断了他的手指进行放血，同时录下他与金赫洙共同杀人的自白，没想到李炳民却拿出儿子与未婚妻的胎儿超音波照片，表示孩子的母亲已经在他手里，吴泽只好交出了录音档案晶片，被李炳民吞下肚。在吴泽将李炳民推入水井时，警方赶来营救，吴泽也逃逸无踪。



李炳民开始担心自己孕中的太太，并雇用了保镳保护太太。他自己则是去追捕当时未能防范到的高中初恋尹世娜。尹世娜与吴泽联手绑架了李炳民，也受到了警方关注，不过李炳民早了一步，将尹世娜带到自己位於坡州的秘密基地，与吴泽儿媳彩丽囚禁在一起。两人稍微清醒后联手逃脱，李炳民在后方追赶，两女因而跌落了山坡，李炳民也停止追赶。



在此同时，吴泽深信儿媳已经遭到杀害，便独自来到李炳民家中，撂倒了保镳而绑架了李炳民的太太，想要把他所做过的坏事全数奉还，将她绑在计程车里并打算推下水中，但最终还是发现自己无法做到杀人这件事。而李炳民的太太早已在家中发现了李炳民曾杀害他人的多样证据，自己也表示无法原谅这样的丈夫。



吴泽与李炳民最终来到坡州对决，李炳民依旧是冥顽不灵的态度，让吴泽的情绪愤怒到最高点，吴泽直接用手指戳瞎他的双眼，李炳民对於看不见终於感到了恐惧，吴泽不顾警方及儿子的劝阻，抱著李炳民一同坠落屋外。两人虽都幸运捡回一命，但也都难逃法律制裁。李炳民听见自己被判处死刑的一刻，在法庭上大声嘶吼难以接受，吴泽也为自己的行为付出了代价，在牢狱岁月之后，再度迎向新的人生。



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