東方神起仍是在日動員最多的KPOP愛豆！套一句金在中說的：去一次佛教大學看看吧！

近日有韓國網友分享了日本整理的「史上KPOP藝人在日本LIVE公演動員人數」排行榜，第一名你猜得到是誰嗎？

第一名正是相當早開拓日本韓流的東方神起！從2006年到現在2023年，歷經17年還是第一名！後方接著的是BIGBANG、SHINee、SEVENTEEN與BTS。就算東方神起後來拆出了另個團體JYJ（金在中、朴有天、金俊秀）或是Solo活動，金在中和金俊秀也在榜上！分別在11名與16名。（圖源：‎theqoo）



這讓小編不禁聯想金在中和金俊秀前陣子在《在朋友》相聚時所回憶起的過往。

他們回憶在韓國達成大滿貫後跨到日本發展，金在中提到曾在佛教大學參與活動，金俊秀馬上說「記憶還很清晰」，都是因為有線麥克風！他們跳〈O-正反合〉隊形很複雜，邊跳要邊跳過麥克風線，還要想辦法趁機解開打結的線，金俊秀：「所以我到現在，就算日語再怎麼忘，也忘不了『佛教』！」



除了佛教大學，金俊秀也忘不了在「APPLE STORE的台階」開唱，另外還有一個是在武道館，和金在中異口同聲提起，而那是感人的回憶。金俊秀回憶當時武道館擠滿了粉絲，讓他一度感性心想「幸好在日本一直都沒有放棄、堅持到了現在」，也很感謝日本粉絲們如此喜愛他這樣的外國人。



金在中接著驕傲的說，現在後輩可能覺得進入日本市場很容易，但當時他們要進軍日本前，是遭受很多懷疑聲音的。金俊秀也跟進附和，但心虛的意識到自己有點像老頑固，金在中倒不在意，對著鏡頭向後輩喊話：「你們也……去一次佛教大學看看吧！也用一次無線麥克風看看，哈哈哈哈……」



雖然這兩位大前輩最後這段談話真的像老頑固，但絕對沒有人敢質疑啊！看到上述的在日動員排行，再次讚嘆東方神起真的歷久不衰，就是「神」啊！



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