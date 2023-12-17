东方神起仍是在日动员最多的KPOP爱豆！套一句金在中说的：去一次佛教大学看看吧！

近日有韩国网友分享了日本整理的「史上KPOP艺人在日本LIVE公演动员人数」排行榜，第一名你猜得到是谁吗？

第一名正是相当早开拓日本韩流的东方神起！从2006年到现在2023年，历经17年还是第一名！后方接著的是BIGBANG、SHINee、SEVENTEEN与BTS。就算东方神起后来拆出了另个团体JYJ（金在中、朴有天、金俊秀）或是Solo活动，金在中和金俊秀也在榜上！分别在11名与16名。（图源：‎theqoo）



这让小编不禁联想金在中和金俊秀前阵子在《在朋友》相聚时所回忆起的过往。

他们回忆在韩国达成大满贯后跨到日本发展，金在中提到曾在佛教大学参与活动，金俊秀马上说「记忆还很清晰」，都是因为有线麦克风！他们跳〈O-正反合〉队形很复杂，边跳要边跳过麦克风线，还要想办法趁机解开打结的线，金俊秀：「所以我到现在，就算日语再怎么忘，也忘不了『佛教』！」



除了佛教大学，金俊秀也忘不了在「APPLE STORE的台阶」开唱，另外还有一个是在武道馆，和金在中异口同声提起，而那是感人的回忆。金俊秀回忆当时武道馆挤满了粉丝，让他一度感性心想「幸好在日本一直都没有放弃、坚持到了现在」，也很感谢日本粉丝们如此喜爱他这样的外国人。



金在中接著骄傲的说，现在后辈可能觉得进入日本市场很容易，但当时他们要进军日本前，是遭受很多怀疑声音的。金俊秀也跟进附和，但心虚的意识到自己有点像老顽固，金在中倒不在意，对著镜头向后辈喊话：「你们也……去一次佛教大学看看吧！也用一次无线麦克风看看，哈哈哈哈……」



虽然这两位大前辈最后这段谈话真的像老顽固，但绝对没有人敢质疑啊！看到上述的在日动员排行，再次赞叹东方神起真的历久不衰，就是「神」啊！



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