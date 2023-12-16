真的很害羞〜龍俊亨生日前來台與粉絲同歡！「記得上傳我的美照，我都有在看喔！」

帥氣創作系男神龍俊亨繼今年8月初來台後，再度於今日12月16日來台舉辦年末[LONER's ROOM]安可場，更在開場時就預告粉絲們，上次唱不夠的歌曲今天都會唱給大家聽，更會帶來尚未正式發行的單曲首唱！

龍俊亨穿著卡其色外套充滿活力的登場，一連為大家帶來三首歌曲「LONELY」「Go Away」「KOONG」不間斷，全場千名粉絲們尖叫聲不斷，讓龍俊亨幾乎找不到開口問候的時機點，他也用中文與大家問候之後，還特別說了新學的「幸會幸會」，讓大家覺得相當有趣，他也提到這次比想像中還快就見到了大家，相當開心，感謝大家一起在此度過2023年的年末。

龍俊亨之前8月來台正值酷暑，不過還記得他在接受聯訪時，還特別戴上了毛毛的帽子，沒想到這次龍俊亨說來台前特別查過了台北的天氣，似乎是高溫，所以他帶來許多輕薄款的衣服，沒想到今天氣溫竟然只有十幾度，讓他直呼太冷了，無法相信天氣預報。不過他也說到進入場地看到滿場粉絲們，讓他感受到超級溫暖。



雖然8月來台是以Fan Concert的方式進行活動，今日他準備了滿滿20多首歌曲，把上次沒能唱到的歌曲都讓大家在今天能夠聽見。看著全場粉絲們舉著手機拍攝他，他也不忘提醒大家「要記得上傳我美美的照片喔！我都會看」讓粉絲們覺得相當開心。

龍俊亨也提到昨日一抵達台灣，從入境機場開始就收到許多關於生日的祝福，更聽說還有粉絲們為他準備生日應援的咖啡廳，讓他非常感動，現場粉絲們的尖叫與標語也讓他不禁表示「有點哽咽」，只好趕緊喝水平復心情。他也為大家首次演唱即將在12月19日生日當天發行的單曲「Fall Into Blue」，希望大家一起見證首唱的美好瞬間。更是預告之後還會發行更多單曲，專輯也正在準備當中，讓粉絲們都非常期待。



雖說是演唱會，龍俊亨還是事先收集了粉絲們想問的問題，也在現場抽出來一一完成粉絲的願望。他先是羞澀的為大家演唱了一段聖誕相關歌曲，還抽到一位粉絲寫著「哥哥是什麼星座？是我的「隔壁座」」讓他笑了起來。還有位粉絲希望能聽見他演唱台灣歌手的歌曲，龍俊亨直接現場搬出了吉他，為全場粉絲伴奏《小幸運》並由大家合唱，之後被粉絲拱他清唱，雖然照做但龍俊亨卻一邊大喊「我好害羞」〜還自曝看了《我的少女時代》電影後感動到哭了。

龍俊亨身為創作音樂人，大家也很好奇他平時聽的歌曲，他說不太常只聽同一類型的歌，最近就比較喜愛Funk跟Country類型的曲風，當然這些歌曲也都會影響他之後製作專輯的風格，還請大家多多欣賞。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞