真的很害羞〜龙俊亨生日前来台与粉丝同欢！「记得上传我的美照，我都有在看喔！」

帅气创作系男神龙俊亨继今年8月初来台后，再度於今日12月16日来台举办年末[LONER's ROOM]安可场，更在开场时就预告粉丝们，上次唱不够的歌曲今天都会唱给大家听，更会带来尚未正式发行的单曲首唱！

龙俊亨穿著卡其色外套充满活力的登场，一连为大家带来三首歌曲「LONELY」「Go Away」「KOONG」不间断，全场千名粉丝们尖叫声不断，让龙俊亨几乎找不到开口问候的时机点，他也用中文与大家问候之后，还特别说了新学的「幸会幸会」，让大家觉得相当有趣，他也提到这次比想像中还快就见到了大家，相当开心，感谢大家一起在此度过2023年的年末。

龙俊亨之前8月来台正值酷暑，不过还记得他在接受联访时，还特别戴上了毛毛的帽子，没想到这次龙俊亨说来台前特别查过了台北的天气，似乎是高温，所以他带来许多轻薄款的衣服，没想到今天气温竟然只有十几度，让他直呼太冷了，无法相信天气预报。不过他也说到进入场地看到满场粉丝们，让他感受到超级温暖。



虽然8月来台是以Fan Concert的方式进行活动，今日他准备了满满20多首歌曲，把上次没能唱到的歌曲都让大家在今天能够听见。看著全场粉丝们举著手机拍摄他，他也不忘提醒大家「要记得上传我美美的照片喔！我都会看」让粉丝们觉得相当开心。

龙俊亨也提到昨日一抵达台湾，从入境机场开始就收到许多关於生日的祝福，更听说还有粉丝们为他准备生日应援的咖啡厅，让他非常感动，现场粉丝们的尖叫与标语也让他不禁表示「有点哽咽」，只好赶紧喝水平复心情。他也为大家首次演唱即将在12月19日生日当天发行的单曲「Fall Into Blue」，希望大家一起见证首唱的美好瞬间。更是预告之后还会发行更多单曲，专辑也正在准备当中，让粉丝们都非常期待。



虽说是演唱会，龙俊亨还是事先收集了粉丝们想问的问题，也在现场抽出来一一完成粉丝的愿望。他先是羞涩的为大家演唱了一段圣诞相关歌曲，还抽到一位粉丝写著「哥哥是什么星座？是我的「隔壁座」」让他笑了起来。还有位粉丝希望能听见他演唱台湾歌手的歌曲，龙俊亨直接现场搬出了吉他，为全场粉丝伴奏《小幸运》并由大家合唱，之后被粉丝拱他清唱，虽然照做但龙俊亨却一边大喊「我好害羞」〜还自曝看了《我的少女时代》电影后感动到哭了。

龙俊亨身为创作音乐人，大家也很好奇他平时听的歌曲，他说不太常只听同一类型的歌，最近就比较喜爱Funk跟Country类型的曲风，当然这些歌曲也都会影响他之后制作专辑的风格，还请大家多多欣赏。



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