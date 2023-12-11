BTS的義氣！防彈少年團RM & V今日入伍，再次全員到場送行、合照公開

防彈少年團成員RM和V今日下午入伍服兵役，7名成員再一次全部來到現場送行。

RM和V今日下午一點半左右乘車進入忠清南道論山的陸軍訓練所，緊隨其後的車輛裡乘坐的是防彈少年團另外幾位成員：正在服兵役的Jin、J-Hope和SUGA請了假過來，明天即將入伍的Jimin和柾國也一同來到現場。





Jin通過IG分享幾張合照，留言說：「兵長和上兵（正在休假）。 不要受傷、好好回來哦，我的孩子們。 」







防彈少年團官方SNS也更新了7人的完整體合照：





防彈少年團前幾位成員入伍時也都是全員到場送行，沒想到這次已經在服兵役的成員們申請休假也要跑過來，真的很有義氣！





此外，BTS所屬社和成員們早已告知入伍時不會舉辦特別活動、叮囑大家不要來現場，大部份粉絲都通過應援橫幅和巴士等為二人送行和加油，仍有少數粉絲冒雨來到現場。









RM和V將在完成基礎軍事訓練後以陸軍現役身份履行兵役義務，其中V已報名陸軍首都防衛司令部特殊任務隊（SDT）。 Jimin和柾國將於明日結伴入伍，有消息稱將進入Jin擔任助教的陸軍第5步兵師團新兵教育隊，防彈少年團將進入全員入伍狀態。

Jin和J-Hope將陸續於明年6月和10月退伍，SUGA、RM、V、Jiin和柾國將於2025年退伍，計劃屆時重新展開完整體活動。

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