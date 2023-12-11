BTS的义气！防弹少年团RM & V今日入伍，再次全员到场送行、合照公开

防弹少年团成员RM和V今日下午入伍服兵役，7名成员再一次全部来到现场送行。

RM和V今日下午一点半左右乘车进入忠清南道论山的陆军训练所，紧随其后的车辆里乘坐的是防弹少年团另外几位成员：正在服兵役的Jin、J-Hope和SUGA请了假过来，明天即将入伍的Jimin和柾国也一同来到现场。





Jin通过IG分享几张合照，留言说：「兵长和上兵（正在休假）。 不要受伤、好好回来哦，我的孩子们。 」







防弹少年团官方SNS也更新了7人的完整体合照：





防弹少年团前几位成员入伍时也都是全员到场送行，没想到这次已经在服兵役的成员们申请休假也要跑过来，真的很有义气！





此外，BTS所属社和成员们早已告知入伍时不会举办特别活动、叮嘱大家不要来现场，大部份粉丝都通过应援横幅和巴士等为二人送行和加油，仍有少数粉丝冒雨来到现场。









RM和V将在完成基础军事训练后以陆军现役身份履行兵役义务，其中V已报名陆军首都防卫司令部特殊任务队（SDT）。 Jimin和柾国将於明日结伴入伍，有消息称将进入Jin担任助教的陆军第5步兵师团新兵教育队，防弹少年团将进入全员入伍状态。

Jin和J-Hope将陆续於明年6月和10月退伍，SUGA、RM、V、Jiin和柾国将於2025年退伍，计划届时重新展开完整体活动。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻