宋江成為Netflix韓國代表面孔！新劇《與惡魔有約》登上全球第二《Sweet Home 2》第四皆名列前茅～
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宋江成為Netflix韓國代表面孔！新劇《與惡魔有約》登上全球第二《Sweet Home 2》第四皆名列前茅～

韓劇   2023年12月6日   星期三12:39   Mico  

（封面圖源：IG@songkang_b、Netflix Global Top10 官網截圖）

不愧是大家公認的「Netflix兒子」，宋江變成韓國面孔代表人物，真的是蠻有面子的。

人氣演員宋江近日主演的兩部韓劇都在 Netflix 上線播出，《與惡魔有約》和《Sweet Home 2》都拿下了輝煌的好成績。

根據 Netflix 全球 TOP.10 的排行數據來看，宋江和金裕貞主演的奇幻浪漫劇《與惡魔有約》從11月27日到12月3日總共累計了540萬次的觀看點擊率、觀看時長為1970萬小時，登上了 Netflix 全球電視部門的排名第二（非英語類）。
（圖源：Netflix Global Top10 官網截圖）

另一部許多大咖主演的人氣續作《Sweet Home 2》也登上了第四。（由宋江、李陣郁、李施昤、高旻示、吳正世、劉五性、金武烈、鄭振永主演）

此外，2021年的《魷魚遊戲》目前排在第七，最近，影集延伸的生存娛樂節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》上線後，原作再次受到了關注。
（圖源：Netflix Global Top10 官網截圖）

剛完結的《無人島的DIVA》排名第八 （由朴恩斌、蔡鍾協、車學沇、金孝珍、金柱憲主演），以及《大力女子姜南順》則排在第十名。（由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、邊佑錫主演）

由此可見，宋江已成為在 Netflix 上代表韓國面孔的活招牌，人氣居高不下。

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