宋江成为Netflix韩国代表面孔！新剧《与恶魔有约》登上全球第二《Sweet Home 2》第四皆名列前茅～

不愧是大家公认的「Netflix儿子」，宋江变成韩国面孔代表人物，真的是蛮有面子的。

人气演员宋江近日主演的两部韩剧都在 Netflix 上线播出，《与恶魔有约》和《Sweet Home 2》都拿下了辉煌的好成绩。

根据 Netflix 全球 TOP.10 的排行数据来看，宋江和金裕贞主演的奇幻浪漫剧《与恶魔有约》从11月27日到12月3日总共累计了540万次的观看点击率、观看时长为1970万小时，登上了 Netflix 全球电视部门的排名第二（非英语类）。



另一部许多大咖主演的人气续作《Sweet Home 2》也登上了第四。（由宋江、李阵郁、李施昤、高旻示、吴正世、刘五性、金武烈、郑振永主演）

此外，2021年的《鱿鱼游戏》目前排在第七，最近，影集延伸的生存娱乐节目《鱿鱼游戏：真人挑战赛》上线后，原作再次受到了关注。



刚完结的《无人岛的DIVA》排名第八 （由朴恩斌、蔡钟协、车学沇、金孝珍、金柱宪主演），以及《大力女子姜南顺》则排在第十名。（由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕圣佑、边佑锡主演）

由此可见，宋江已成为在 Netflix 上代表韩国面孔的活招牌，人气居高不下。

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