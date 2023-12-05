防弹少年团余下4成员入伍通告：Jimin、柾国同天入伍，RM、V各自根据相应程式入伍

今日（5日），BIGHIT MUSIC发布了防弹少年团剩下的4名成员的入伍通告。

根据通告显示，JIMIN和田柾将於同一天入伍，RM和V也选择了同天入伍，等全员履行完国防任务之后将在2025年以完整体回归。



以下为BIGHIT MUSIC通告：

大家好，这里是BIGHIT MUSIC。感谢始终对防弹少年团予以厚爱的各位粉丝。 以下是RM、Jimin、V、柾国的入伍相关后续公告。

为履行兵役义务，RM、Jimin、V、柾国将作为陆军现役兵入伍。 由於RM、V将各自根据相应程式入伍，Jimin、柾国则预计一同入伍，因此进入新兵训练营当天，并没有另行举办的官方活动。

新兵训练营的入营仪式是供多数官兵与家人一同参与的场合。 为了预防因现场混乱造成安全事故，希望各位粉丝不要前往现场。 请大家在心中温暖地为RM、Jimin、V、柾国送行，并予以鼓励。

此外，敬请注意不要因擅自使用艺人IP的各类旅游及套餐商品而遭受损失。 我司将针对擅自使用艺人IP的商业行为采取相应措施。

同时，希望大家继续给予RM、Jimin、V、柾国支持和喜爱，直至他们履行完兵役义务健康回归。 我司也将不断努力，为艺人提供支持。

谢谢。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻