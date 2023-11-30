aespa 將於2024年1月16日來台演出

女團aespa由四名成員組成，於2020年以首張單曲《Black Mamba》出道，MV在公開24小時內就創下韓國團體出道MV首日最高觀看次數的新紀錄，更在韓國的各大主要典禮中同時獲得年度新人獎及大獎。

之後發行第三張單曲《Next Level》，公開後在iTunes Top Songs Chart獲全球26個地區的一位， 2021年發行首張迷你專輯《Savage》，更登上了美國 Billboard主要排行榜“Billboard 200”，“Artist 100”等10個榜單，2022年發行的第二張迷你專輯“Girls”榮登“Billboard 200”的3位，驗證了其國際人氣。 更受邀參加在美國紐約舉行的梅西百貨感恩節大遊行，並成為首個出演的韓國女團。還受邀登上美國最大的戶外音樂祭科切拉谷音樂藝術節的主要舞臺，使得當地粉絲沸騰。



2023年發行第三張迷你專輯《MY WORLD》，不僅創下了自身預售量最高紀錄，還創下了歷代K-POP女團發行第一天銷售額第一、初動1位等新紀錄。近期於11月10日攜第四張迷你專輯《Drama》回歸， 連續3次創下了百萬銷量 。

這次將於2024年1月16日來台參加明基佳世達集團的Annual Party，首次來台表演，將帶來多首破億神曲演出。

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