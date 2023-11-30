aespa 将於2024年1月16日来台演出

女团aespa由四名成员组成，於2020年以首张单曲《Black Mamba》出道，MV在公开24小时内就创下韩国团体出道MV首日最高观看次数的新纪录，更在韩国的各大主要典礼中同时获得年度新人奖及大奖。

之后发行第三张单曲《Next Level》，公开后在iTunes Top Songs Chart获全球26个地区的一位， 2021年发行首张迷你专辑《Savage》，更登上了美国 Billboard主要排行榜“Billboard 200”，“Artist 100”等10个榜单，2022年发行的第二张迷你专辑“Girls”荣登“Billboard 200”的3位，验证了其国际人气。 更受邀参加在美国纽约举行的梅西百货感恩节大游行，并成为首个出演的韩国女团。还受邀登上美国最大的户外音乐祭科切拉谷音乐艺术节的主要舞台，使得当地粉丝沸腾。



2023年发行第三张迷你专辑《MY WORLD》，不仅创下了自身预售量最高纪录，还创下了历代K-POP女团发行第一天销售额第一、初动1位等新纪录。近期於11月10日携第四张迷你专辑《Drama》回归， 连续3次创下了百万销量 。

这次将於2024年1月16日来台参加明基佳世达集团的Annual Party，首次来台表演，将带来多首破亿神曲演出。

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