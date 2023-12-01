《烈女朴氏契约结婚传》开播就成功获好评的三大要素！严肃却不失爆笑幽默，不只年轻人婆妈们也爱看～

李世荣真的非常有长辈缘，再加上她演技好，跟裴仁爀搭档起来很有CP感～。

Viu Original 原创穿越爱情韩剧《烈女朴氏契约结婚传》开播就获得网上一致好评，追过的网友都大力推荐外，甚至提到连爸妈都爱看，觉得非常有趣。内容讲述朝鲜大龄女子联遇（李世荣 饰）在成亲当天惨成寡妇，意外穿越到现代首尔，遇上了和古代丈夫样貌完全相同的单身主义财阀二代泰河（裴仁爀 饰）；为了达成各自的目的，二人签下婚姻契约，展开了一段奇幻的爱情故事。



究竟为何在开播就成功留下一片好评，成功开局可以归功於这「三大必要因素」！



1. 优秀演技：

童星出身的李世荣，被说只要拍到古装剧就能够必胜，回顾她过往的古装韩剧作品：《大长今》女主幼时、《成为王的男人》女主、《衣袖红镶边》女主，这三部曲可以说是让大众见证了她的成长史，她也从小就拥有卓越的演技，在这方面可以说是毋庸置疑。



男主裴仁爀也以《王后伞下》的世子一角让大众留下了印象深刻，他在现代剧暖男形象也同样深植人心，这次与李世荣搭档激发出了非常棒的火花，后续也值得期待。



2. 扎实剧本&精良制作：

剧情发展与原作高度还原之下，每一幕都拍出如画般诗意的唯美场景，穿越古今的各种美感发挥的淋漓尽致，制作组从服装到妆容都万分讲究，诚意十足！



3. 李世荣本人超有长辈缘，天生讨喜受宠爱：

在好演技、好剧本的加持之下，剧情发展可严肃看待却又不失爆笑幽默～不只年轻人，婆婆妈妈们也爱看！女主李世荣本人是超有长辈缘，讨喜可爱的表现成为了大家想追下去的一大因素，大家是否也是为了她的表现而点开这部剧的呢？



《烈女朴氏契约结婚传》现已在「黄Viu煲剧平台」上架，逢星期五、六晚上香港观众皆可免费收看这段穿越古今的精彩奇幻恋曲。



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