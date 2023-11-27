【韓網熱帖】意外意見一致的「30億債務李棟旭 vs 30億財產全炫茂」

TikTok上有一個觀看次數超高的影片「30億債務李棟旭 vs 30億財產全炫茂」，昨天KBS綜藝《社長的耳朵是驢耳朵》聊到這話題，表示網友留言幾乎全都選全炫茂：「戀愛找李棟旭，結婚找全炫茂」「喜歡全炫茂生活能力強又聰明，帥臉沒必要」。

節目組問嘉賓金秀美，她反問：「財產只有30億嗎？」金秀美也選擇全炫茂，因為：「生活久了就會發現，不管多帥的老公，一旦沒錢也會變醜。 」全炫茂附和說臉是不能長久的，金淑開玩笑問「你是放棄臉了嗎」，全炫茂笑道：「我都放棄一輩子了。 」



原PO認為這個balance game讓外貌至上主義者也不得不清醒，但也有女嘉賓堅持選擇李棟旭：「拍廣告很快就能還清30億，（如果李棟旭不工作的話）我來賺錢。 」



​韓國網友評論：

1. 這個條件對全炫茂很不利耶kkk至少要有300億債務才會考慮吧kkk

2. 李棟旭想還清30億簡直不要太輕鬆kkk

3. 如果李棟旭用這張臉欠下30億，未免太讓人不安... 他究竟做了什麼啊

4. 欠債原因真的很重要，即便是李棟旭這張臉，如果賭博欠30億也必須拒絕。 如果是被騙或做生意失敗，李棟旭會很快賺回來還有剩啦k

5. 全炫茂又聰明又有趣，沒有30億我都想選他

6. 這問題很無禮耶

7. 全炫茂只是電視形象搞笑輕浮而已，長相和能力一點都不差哦

8. 我選擇已經還清30億的李棟旭kkkk

9. 雖然顏控但選全炫茂kk又有趣又能一起到處吃好吃的

10. 所以李棟旭或全炫茂會看上我嗎？不會啊，好氣

出處：https：//theqoo.net/hot/3016462526

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