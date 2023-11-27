【韩网热帖】意外意见一致的「30亿债务李栋旭 vs 30亿财产全炫茂」

TikTok上有一个观看次数超高的影片「30亿债务李栋旭 vs 30亿财产全炫茂」，昨天KBS综艺《社长的耳朵是驴耳朵》聊到这话题，表示网友留言几乎全都选全炫茂：「恋爱找李栋旭，结婚找全炫茂」「喜欢全炫茂生活能力强又聪明，帅脸没必要」。

节目组问嘉宾金秀美，她反问：「财产只有30亿吗？」金秀美也选择全炫茂，因为：「生活久了就会发现，不管多帅的老公，一旦没钱也会变丑。 」全炫茂附和说脸是不能长久的，金淑开玩笑问「你是放弃脸了吗」，全炫茂笑道：「我都放弃一辈子了。 」



原PO认为这个balance game让外貌至上主义者也不得不清醒，但也有女嘉宾坚持选择李栋旭：「拍广告很快就能还清30亿，（如果李栋旭不工作的话）我来赚钱。 」



​韩国网友评论：

1. 这个条件对全炫茂很不利耶kkk至少要有300亿债务才会考虑吧kkk

2. 李栋旭想还清30亿简直不要太轻松kkk

3. 如果李栋旭用这张脸欠下30亿，未免太让人不安... 他究竟做了什么啊

4. 欠债原因真的很重要，即便是李栋旭这张脸，如果赌博欠30亿也必须拒绝。 如果是被骗或做生意失败，李栋旭会很快赚回来还有剩啦k

5. 全炫茂又聪明又有趣，没有30亿我都想选他

6. 这问题很无礼耶

7. 全炫茂只是电视形象搞笑轻浮而已，长相和能力一点都不差哦

8. 我选择已经还清30亿的李栋旭kkkk

9. 虽然颜控但选全炫茂kk又有趣又能一起到处吃好吃的

10. 所以李栋旭或全炫茂会看上我吗？不会啊，好气

出处：https：//theqoo.net/hot/3016462526

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