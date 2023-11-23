徐仁國&朴素淡新劇《死期將至》正式預告及主演海報公開！12次重生&12位演員，超強陣容奇幻大戲12/15上線！

TVING漫改劇《死期將至》今日公開正式預告及12位演員全體海報，因蔑視死亡而被懲罰12次重生的故事，讓人超級期待！

《死期將至》講述崔益材墮入地獄前被死亡懲罰經歷12次死亡和生活的故事，主演陣容龐大，除了徐仁國和朴素淡飾演 崔益材和「死亡」外，還有金志勳、Super Junior崔始源、成勳、金康勳、張勝祖、李宰旭、李到晛、高允貞、金材昱、吳正世等諸多人氣演員飾演崔益材多次重生後的角色。



預告片中，崔益材站在血海地獄中央的懸崖上，因犯下「在死亡找他之前先找上死亡的罪」而被死亡懲罰以不同身份重生12次，再以每次不同的方式死去「被切開、被槍擊、被砸爛、被燒焦」，讓他充分感受死亡的痛苦。



但是，如果他能以這副身體逃過死亡生存下去，那麼剩餘人生就歸他所有。 死亡狠狠踐踏崔益材、將他的臉踩到扭曲，崔益材亦逐漸燃起鬥志，在額頭中彈從高空下墜的瞬間決心「我不能就這樣死去」。 一開始面對死亡只會發抖的他，居然對死亡拔槍相向：「我會讓你看到，我能贏！」



劇中10位飾演崔益材重生之身的演員依次閃過，其中李宰旭穿著囚服、似乎是個很能打的角色，崔益材竊喜：「這副身體超讚，也許這次就是機會。 」



集體海報也首次公開，除了金志勳飾演飾演大江集團代表理事朴泰宇、高允貞飾演李智秀，其他角色信息尚未公開。 這陣容令人忍不住驚呼真的太強！



《死期將至》製作組表示劇中不僅有追擊和爆炸等動作戲份，亦有浪漫愛情戲、恐怖懸疑戲及殘忍的黑色題材，將於12月15日通過Prime Video全球上線。



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