徐仁国&朴素淡新剧《死期将至》正式预告及主演海报公开！12次重生&12位演员，超强阵容奇幻大戏12/15上线！

TVING漫改剧《死期将至》今日公开正式预告及12位演员全体海报，因蔑视死亡而被惩罚12次重生的故事，让人超级期待！

《死期将至》讲述崔益材堕入地狱前被死亡惩罚经历12次死亡和生活的故事，主演阵容庞大，除了徐仁国和朴素淡饰演 崔益材和「死亡」外，还有金志勋、Super Junior崔始源、成勋、金康勋、张胜祖、李宰旭、李到晛、高允贞、金材昱、吴正世等诸多人气演员饰演崔益材多次重生后的角色。



预告片中，崔益材站在血海地狱中央的悬崖上，因犯下「在死亡找他之前先找上死亡的罪」而被死亡惩罚以不同身份重生12次，再以每次不同的方式死去「被切开、被枪击、被砸烂、被烧焦」，让他充分感受死亡的痛苦。



但是，如果他能以这副身体逃过死亡生存下去，那么剩余人生就归他所有。 死亡狠狠践踏崔益材、将他的脸踩到扭曲，崔益材亦逐渐燃起斗志，在额头中弹从高空下坠的瞬间决心「我不能就这样死去」。 一开始面对死亡只会发抖的他，居然对死亡拔枪相向：「我会让你看到，我能赢！」



剧中10位饰演崔益材重生之身的演员依次闪过，其中李宰旭穿著囚服、似乎是个很能打的角色，崔益材窃喜：「这副身体超赞，也许这次就是机会。 」



集体海报也首次公开，除了金志勋饰演饰演大江集团代表理事朴泰宇、高允贞饰演李智秀，其他角色信息尚未公开。 这阵容令人忍不住惊呼真的太强！



《死期将至》制作组表示剧中不仅有追击和爆炸等动作戏份，亦有浪漫爱情戏、恐怖悬疑戏及残忍的黑色题材，将於12月15日通过Prime Video全球上线。



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