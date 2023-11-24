有顏值更有內涵！韓韶禧深度發言震驚網友：沒想到你是這樣的人

韓韶禧為雜誌《esquire》拍攝了一組時尚大片，大展多樣魅力，結束後的採訪更是打動了無數讀者，令人忍不住大讚「說話好有深度」！

作為韓國演藝圈帥氣女星代表，韓韶禧一直都很有個性，採訪中她就透露最近最關注的事情就是「自己的感情」，好奇到底什麼才是感情。 記者提問：「你的意思是在探究感情嗎？其中是否有不安？」聽完之後，韓韶禧反問「為什麼這樣問呢？記者您會不安嗎？」在聽到對方肯定的答案之後，韓韶禧說道：「有本很厚的書叫《惶然錄》（又譯《 不安之書》），書中有句話讓我印象深刻，一天24小時裡人們除了睡覺的時間，其餘的時間都處在不安之中，我們睡覺或者運動，哪怕是一個單純的小動作都會讓我們忘記不安。 不安就像一張薄紙，所以我們就要小心翼翼不要堆積不安，今日事今日畢，明日的不安明日就清理掉，不要堆積。 」

한소희가 말하는 불안



이 불안은 아주 얇은 종이예요. 그래서 우리는 이 불안이 차곡차곡 쌓이지 않게 부지런히 오늘은 오늘의 불안을, 내일은 내일의 불안을 치워야 하죠. 내 마음에 더는 쌓이지 않도록 매일요.

(…)

제가 요즘 집에서 하는 게 바로 그거예요. 가만히 있는 일이요. pic.twitter.com/1Tk271P2uT — be (@mylikingzip) November 22, 2023

在被問及要如何清理不安時，韓韶禧又回答道：「您看過紀錄片《Marina Abramović： The Artist Is Present》嗎？有一個場景是她靜坐在那裡，什麼事情也不做，我覺得這個方法是治愈人類不安的最好的訓練。 Marina找來30個人，把他們帶回家，不讓他們吃東西，讓他們閉眼在森林裡靜坐。 我最近在家裡經常做的事情就是這個，什麼也不做，什麼也不想，只是安靜地待著，5分鐘也好10分鐘也罷。 我也像記者您一樣很怕不安，但是這輩子我不能只想著不安，知道大腦怎麼工作的話，肯定可以讓它按照不一樣的方式運作，我還在學習，想要改正，不能沉浸在不安之中。 」



韓韶禧的這段採訪很快就在theqoo上引起了廣大網友們的關注，大家對於她的回答讚不絕口，稱：「她原來是這種人？真的太帥了？從沒想過她這麼通透」、「居然讀了這麼多書，說出來的話都不一樣」、「知性美人」、「太會說了」、「發呆真的對精神健康很好，如果不會發呆的話就閉眼躺著」、「 大家快去看她的採訪，真的有深度」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞